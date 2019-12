Saeco Xsmall HD8745/XX

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Philips HD8743 is de kleinste volautomaat binnen de volautomaten van Philips maar andere merken hebben kleinere machines. Hij lijkt technisch veel op de 8743. De 8745 heeft een pannarello stoomvoorziening en de 8743 een gewoon stoompijpje. De HD8745 is verkrijgbaar in wit en zwart.