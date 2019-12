Sage Bambino Plus SES500 Stainless Steel

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sage Bambino plus SES500 is de kleinste half-automaat uit de Sage-familie. Dit model is voorzien van een automatisch stoompijpje voor het opschuimen van melk. Je kunt zelf de gewenste melk temperatuur en textuur instellen. Het apparaat is verkrijgbaar in de kleuren sea salt, stainless steel, zilver en black truffel.