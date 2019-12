Sage Barista Express SES875 Stainless Steel

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sage Barista Express SES875 is een halfautomaat met ingebouwde bonenmaler. De koffie kan zowel handmatig als automatisch gedoseerd worden. De maling kan op 18 standen worden ingesteld. Een manometer op het apparaat meet de werkdruk op de koffie, afhankelijk van een te lage of hoge druk kan je de maalgraad van de bonen bijstellen. De Grind & Infuse Pro beschikt ook over een stoompijpje om melk op te schuimen.