Sage Dual Boiler SES920BTR4EEU1

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sage Dual Boiler is gelijk aan de Solis Barista Triple Heat is een halfautomatische espressomachine met een aparte boiler voor het espressosysteem en één voor het stoompijpje. De Dual Boiler heeft een aparte uitloop voor heet water voor bijvoobeeld thee. De temperatuur van het water is aan te passen.