Sage Nespresso Creatista Uno SNE500 Zwart

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sage Nespresso Creatista Uno SNE 500 is een espressomachine voor Nespresso cups, voorzien van een automatisch stoompijpje voor het opschuimen van melk. Er zijn instelmogelijkheden voor de hoeveelheid en melktemperatuur en textuur. De Creatista Plus lijkt op de Uno en heeft in plaats van knoppen een digitaal display, een luxere afwerking en meer instellingen voor melk opschuimen.