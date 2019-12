Sage Oracle Touch SES990 Stainless Steel

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Oracle touch SES990 is bijna een volautomaat te noemen. De machine maalt de koffie, doseert de juiste hoeveelheid en stampt het aan in de koffiehouder. Vervolgens verplaats je de houder van de maalunit naar het zetgedeelte om de koffie te zetten. Dit model is voorzien van touchscreenbediening. Hiermee kan je de intensiteit, melktextuur of temperatuur aanpassen en 8 eigen instellingen opslaan naast 5 voorgeprogameerde instellingen. Het model is ook verkrijgbaar in de kleur black truffel.