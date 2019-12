Severin KV 8009 S2 Red metalic

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De KV 8000 serie is verkrijgbaar in vijf verschillende kleuren, elk eindigend op een ander nummer (8003 is zwart, 8011 is wit, de 8001 is zilver/zwart, de 8005 is bruin, de 8009 is rood). Hij heeft geen stoompijpje maar een melkreservoir waarmee met een druk op de knop ook koffievarianten met melk gezet kunnen worden. Hij is voorzien van een lcd display en kan gemalen koffie aan maar ook zelf bonen malen. In tegenstelling tot de meeste andere volautomaten kan hij maar een kopje tegelijk zetten.