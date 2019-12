Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Siemens EQ.3 TI305206RW S500 beschikt over een voor de EQ.3 serie unieke in hoogte verstelbare melkopschuimer. Om melk op te schuimen schuif je het stoompijpje naar beneden in een glas of kopje met melk. De machine schuimt de melk vervolgens automatisch op. De TI305206RW heeft vier one-touch programma’s voor koffiedranken en een programma voor melk opschuimen.