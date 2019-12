Siemens EQ.3 TI30A209RW S100

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Siemens EQ.3 s100 TI30A209RW is een volautomatische espressomachine met een speciaal verschuifbaar stoompijpje voor het opschuimen van melk. Het stoompijpje is los te koppelen van de machine en kan in de vaatwasmachine. Met een enkele druk op de knop zet deze Siemens een espresso, een grotere koffie, een cappuccino, lattemachiato of alleen melkschuim. De EQ.3 TI301209RW S100 is technisch gelijk maar verschilt in uiterlijk.