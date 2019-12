Siemens EQ.5 macchiatoPlus TE 506201RW

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Siemens TE 506209 RW is technisch gelijk aan de TE 506201 RW. De 209 is zwart en de 201 titanium van kleur. Hoewel deze machine op een heleboel technische aspecten prima scoort liet hij het afweten bij het expertpanel. De espresso is te waterig, te bitter en ruikt oud. Met name de cremalaag werd erg slecht beoordeeld, hij is dun en niet compact.