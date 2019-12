Siemens EQ.5 TE503209RW

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Siemens EQ.5 TES503209 heeft een technisch gelijk broertje de 503201 (zilver). Het is een volautomaat voorzien van een automatische melkopschuimfunctie. De melk wordt direct uit een pak of uit het reservoir gehaald. Een espresso met dubbele sterkte zet je met de aromaDouble Shot functie. Er is ook een speciale uitvoering voor Mediamarkt, de TE503207RW, deze heeft een andere kleur en als extra een melkkan.