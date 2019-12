Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Siemens EQ.6 plus s300 TE653M11RW is een volautomatische espressomachine met volop keuze in koffievarianten. De persoonlijke voorkeur in bijvoorbeeld de sterkte en maling kun je opslaan. Door melk in de losse melkkan te doen, maakt 'ie via het slangetje automatisch latte macchiato's of cappuccino's. Handig is dat 'ie de boel automatisch schoonmaakt.