De Siemens EQ.6 TE603201RW is een volautomaat met one touch functie en technisch gelijk aan de EQ.6 TE603209RW . Hij heeft een verstelbare koffieuitloop. Melkopschuimen kan direct van uit een pak of met een extra aan te schaffen melkcontainer. De Bosch TES60321 is technisch gelijk maar heeft iets meer functies, zo kan je daarmee twee melkspecialiteiten (macchiato’s of cappuccino’s) tegelijkertijd mee maken. Verder verschillen de modellen in uiterlijk. De Bosch heeft een RVS front en een verlichte koffie uitloop.