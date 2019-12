Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Siemens EQ.6 TE655203RW plus s500 is een volautomatische espressomachine met een melkslangetje voor het opschuimen van melk. Met de oneTouch functie zet je met een enkele druk op de knop ook melkvarianten zoals espresso macchiato, cappuccino en latte macchiato. De temperatuur van het water is aan te passen op 3 standen. De Siemens EQ.6 TE655319RW plus s500 is technisch gelijk, maar verschilt wat in afwerking.