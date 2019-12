Siemens EQ.7 TE712201RW

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Siemens EQ.7 TE12201 is een volautomatische machine met melkschuimsysteem. De TE712201 is technisch grootendeels gelijk, maar die heeft extra een geisoleerde melkbeker, verlichting van de toetsen en koffieuitloop. En verwarming van de kopjes. Je kunt daar tot 6 gebruikersprofielen instellen en dat kan hier niet. Er is ook een uitvoering van Bosch die iets verschilt in design maar technisch gelijk is; de TES71525RW