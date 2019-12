Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Siemens EQ.9 s500 TI9553X1RW is een volautomatische espressomachine met een geintergreerd melkreservoir voor het automatisch opschuimen van melk. De EQ.9 s500 TI9553X1RW is door middel van de Home Connect app op afstand te bedienen met je smartphone of tablet.