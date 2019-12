Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Siemens EQ.9 TI903209RW heeft de mogelijkheid om van alle koffievarianten, ook die met melk, er twee tegelijk te zetten. Je kunt er tot 6 profielen in opslaan. Hij is voorzien van een TFT kleurendisplay. In de serie zijn ook de (duurderen) rvs varianten verkrijgbaar de TI907201 RW en de TI905201 RW. Die modellen hebben als extra een kopjes verwarming, en hebben ook de optie om 3 temperatuursinstellingen voor de koffie te kiezen. De EQ.9 TI907201 RW heeft aanvullend een dubbel bonenreservoir en wordt geleverd met waterfilter. Het model heeft een autoMilkclean functie en een baristaMode.