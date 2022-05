Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Solis 114 Barista Pro is een proffesionele uitziende manuele machine voorzien van een metalen stoompijpje voor het opschuimen van melk. Hij heeft heeft een drukmeter op het display, en je kunt direct kiezen voor een of twee kopjes. Je kunt in de machine gemalen koffie gebruiken, maar ook bonen. De bonen maal je in de machine maalt en ze gaan dan direct in het filter. Je stelt zelf de hoeveelheid koffie in. Er zijn ook speciale pads te bestellen in Zwitserland. Je kunt twee instellingen in de machine programmeren.