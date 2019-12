Eerste indruk|De Epresso 1 is een nieuwe, compacte en gebruiksvriendelijk espressomachine van Segafredo met capsulesysteem. De capsules heten MyEspresso, zijn verkrijgbaar in 5 verschillende smaken en leveren een prima bak

Review Segafredo Espresso 1

Conclusie

De Segafredo Espresso 1 is een compacte en gebruiksvriendelijk espressomachine. De zwart/zilveren uitvoering die wij bekeken oogt jammer genoeg wat goedkoop door het materiaalgebruik. De aanschafprijs is vergelijkbaar met de goedkopere Nespressoapparaten. De prijsklasse van de capsules is gelijk aan de originele Nespresso en Dolce Gusto capsules. Vooralsnog zijn deze machine en cups alleen online verkrijgbaar.

De Capsules

De capsules van Segafredo heten MyEspresso en zijn verkrijgbaar in 5 verschillende smaken: Espresso, Deca Crème, Le Origini Brasile, Le Origini Perú en Le Origini Rica. Allemaal blends van robusta en arabica.

De capsules zijn per stuk luchtdicht verpakt en volgens de fabrikant biologisch afbreekbaar. De prijs voor een standaard espressocapsule komt neer op 32 ct per stuk, voor een overige smaken is dat 35 ct per stuk.

De espressovariant is alleen verkrijgbaar per 150 stuks, de overige smaken gaan per 50 stuks.

De bediening

Het waterreservoir is afneembaar en onder de kraan te vullen, maar het vulklepje is ook goed open te klappen om bij te vullen met een kan water.

Er zitten 2 knoppen op de machine. De bovenste knop is voor de handmatige bediening. Je start hiermee de bereiding en je stopt de machine wanneer je hem nogmaals indrukt. Doe je dat niet dan stopt de machine na 330 ml, maximaal 200 seconden.

De onderste knop staat standaard ingesteld op 20 seconden en dat is goed voor ongeveer 50 ml. Dit te veel voor een echte espresso, deze zou zich ergens tussen 25 en 45 ml moeten bevinden.

De hoeveelheid is tussen de 10 en 120 seconden programmeerbaar. Programmeren kan door de onderste knop 3 seconden ingedrukt te houden, en nogmaals in te drukken bij het bereiken van de gewenste hoeveelheid. De fabrieksinstellingen zijn eenvoudig terug te zetten door beide knoppen 5 seconden gelijktijdig in te drukken.

De machine is voorzien van een verstelbare uitloop, waardoor je diverse maten kopjes onder de koffie-uitloop kan plaatsen. Echter een hoog glas van meer dan 10 cm hoogte, voor bijvoorbeeld een machiatto, past er niet onder.

Na bereiding druppelt de koffie-uitloop wat na. Het geluid bij de bereiding van een espresso is een rustige constante bromtoon.

Smaak

Onze 5 proefpersonen vonden de espresso goed van smaak. We zijn benieuwd naar de resultaten van onze uitgebreide smaaktest waar 30 mensen de espresso blind zullen proeven.

De Espresso 1 wordt ook getest in ons lab met andere espressomachines. Zodra de resultaten daarvan binnen zijn, komen die in onze vergelijker van espressomachines.

Wat is de Segafredo Espresso 1?

Nieuw portiesysteem

Naast Nespresso, Dulce Gusto, Lavazza en Illy hebben we er nu nog een capsulesysteem erbij: My espresso van Segafredo. De Espresso 1 is de eerste machine van dit nieuwe capsulesysteem.

Het model is in 4 kleurvariaties beschikbaar: zwart met zilver, zwart, wit en rood.

De prijs van de machine ligt rond de €90.

De machine claimt -zoals vrijwel alle espressomachines - een pompdruk van 19 bar.

De hoeveelheid water is in te stellen en te programmeren per kopje.

De benodigde Segafredo-capsules zijn verkrijgbaar in 5 smaken.

Voorzieningen

In de opvangbak kunnen maximaal 14 tot 15 capsules.

Waterreservoir 750ml.

De hoogte van de koffie uitloop is eenvoudig traploos 3cm verstelbaar, van 10 naar 7 cm.

Na 15 minuten gaat het apparaat over naar de stand-by modus.

De afmetingen zijn: 17,8 x 32,8 x 25cm.

Er zit geen melkopschuimvoorziening bij.

