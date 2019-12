Senseo Viva Cafe met Senseo Boost technologie

Eerste indruk|Nieuw in 2016 is de zogenaamde 'Senseo Boost technologie'. De nieuwste Senseo's van Philips zouden door een aangepaste techniek een vollere en rijkere smaak moeten geven aan de koffie. Is het verschil ook te proeven?

Eerste indruk: Senseo Boost technologie

Conclusie

In onze test wist maar een krappe meerderheid het verschil te proeven tussen Senseo koffie met en zonder de nieuwe Senseo Boost technologie, een techniek die volgens Philips een meerprijs van €15 rechtvaardigt. De testers die het verschil proefden zijn niet eensgezinds of ze het een verbetering vinden.

Senseo Boost technologie?

Met de Senseo Boost technologie haal je volgens Philips het meeste uit je koffiepad. De techniek bestaat uit:

Het voorbevochtigen van de koffiepad. Hierdoor zouden de smaakstoffen meer tijd krijgen om vrij te komen. Pas enkele seconden later wordt de koffie echt gezet.

Een aangepaste 'sproeikop' met 45 gaatjes (in plaats van de voormalige 5). De betere waterverdeling zou 'een vollere en rijkere smaak' moeten geven omdat het water gelijkmatiger over de koffiepad verspreid wordt en contact maakt met alle 50 koffiebonen in de pad.

Test

We kochten een oude (zonder Senseo Boost technologie) en een nieuwe Viva Café (met Senseo Boost technologie) van Philips, en lieten 29 proefpersonen blind de koffie keuren. Van de 3 voorgeschotelde kopjes koffie was er telkens 1 afwijkend. We vroegen aan de testers of ze de afwijkende koffie konden ontdekken en of ze een verschil in smaak proefden.

Smaak

Onze testers merkten verschil, maar het verschil was erg klein. Van de 29 testers pikten 15 de afwijkende koffie eruit. Net genoeg om te zeggen dat er wel een verschil is, maar te weinig om te kunnen zeggen welke koffie lekkerder is. Het verschil in smaak was te klein en de meningen waren te veel verdeeld. Een van de testers die het bij het juiste eind had noteerde: 'Bijna niet waarneembaar. Als ik niet beter wist zouden ze alle 3 gelijk zijn.' Opmerkelijk is dat een aantal testers de afwijkende koffie wisten te vinden op de schuimkleur, maar op smaak geen onderscheid konden maken.

Verkrijgbaarheid

Senseo Boost technologie is te vinden op Viva Café van Philips (typenummer HD7829), met een richtprijs van €80.

