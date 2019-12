Senseo Latte Duo: review

De Senseo Latte Duo is een mooie, compacte machine waarmee je eenvoudig koffievarianten met melk kunt zetten. Maar het melkschuim is niet het mooiste dat er is, het is niet erg stevig en heeft nog vrij grote bellen.

Intensieve schoonmaak

Daarbij is het schoonmaken een punt van aandacht. Heb je melkschuim gemaakt dan moet het slangetje binnen 30 minuten doorgespoeld worden. Maar daarmee ben je er niet, eind van de dag moet je de hele melktuit ontmantelen en afspoelen in een sopje of in de vaatwasser reinigen.

Het kapje dat de melktuit afdekt, kwam niet ongeschonden uit de vaatwasser, er zitten vlekken op die je er niet meer afgeboend krijgt. Philips heeft inmiddels laten weten dat het euvel bij het kapje is aangepast.

Voordelen van de Latte Duo (ten opzichte van de Latte Select)

Het slangetje tapt direct melk uit een pak melk, je pakt dus niet meer melk dan nodig.

Melkvarianten in 2 kopjes tegelijk mogelijk.

De Latte Duo maakt ook warme melk.

De Latte Duo is compacter en kleiner.

Nadelen van de Latte Duo (ten opzichte van de Latte Select)

De kopjeshouder/lekbak kun je op 3 posities in het apparaat zetten. Bij de Latte Select kan dat traploos door aan een knop aan de zijkant te draaien.

Het waterreservoir van de Latte Select is makkelijker te vullen doordat de opening groter is; die van de Latte Duo is langer en smaller.

Schoonmaken is meer werk dan bij de Latte Select.

Voor een vergelijkbare prijs kun je ook een espressomachine op basis van het cupsysteem kopen, die ook koffievarianten met melk opschuimt. Hoe deze presteren kun je nagaan in de Espressomachine-vergelijker.

Wat is de Senseo Latte Duo?

De Senseo Latte Duo is het eerste Senseo-apparaat waarmee je cappuccino en andere koffievarianten met melk tegelijk maakt voor 2 kopjes. Het is hetzelfde model als de Senseo Quadrant, maar dan met melkopschuimvoorziening. Van de Latte Duo bestaan 2 uitvoeringen:

de gewone met alleen een slangetje;

een met een stalen uiteinde aan het slangetje: de + .

Andere Senseo-modellen waarmee je koffievarianten kunt maken met melk zijn de Cappuccino select en Latte Select. Deze hebben beide een ingebouwd melkreservoir.

De Cappuccino-select maakt alleen cappuccino en met de Latte-select kun je cappuccino, latte machiatto en café latte maken en de hoeveelheid koffie aanpassen.

