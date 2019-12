Eerste indruk|Nieuw op de Nederlandse markt in het voorjaar van 2014 is de Bosch Tassimo. Een koffiezetapparaat of toch een espressomachine? Omdat hij met 3,3 bar werkt is hij eigenlijk geen van beide, Bosch noemt het een warme dranken machine. Je kunt er 20 verschillende dranken mee bereiden, naast koffie en koffievarianten ook thee en chocolademelk.

Tassimo Vivy

Conclusie

De Tassimo Vivy is goedkoop in aanschaf maar prijzig in gebruik, per T-disc ben je minstens 30 cent kwijt en voor meerdere dranken heb je zelfs 2 discs nodig. Bij het eerste gebruik werkt de machine niet intuitief.

Er zijn 20 verschillende smaken maar van verschillende dranken valt die tegen.

Verder zijn de Tassimo discs nogal uitbundig verpakt.

Bosch noemt het apparaat geen espressomachine maar een warme dranken machine. Terecht, want het apparaat werkt namelijk net als Senseo (1,5 bar) met weinig druk - slechts 3,3 Bar. Voor een echt espressoapparaat is 9 bar nodig.

Diverse dranken en aparte disc voor melk

Net als het Dolce Gusto systeem werkt de Tassimo met verschillende capsules, in dit geval T-discs genoemd. Naast koffie (en koffievarianten met melk zoals cappuccino) kan je er ook ristretto, espresso, thee (met melk; chai latte) en chocolademelk mee maken.

De machines hebben geen apart melkopschuimsysteem, de melk zit in een aparte disk. Als je dus een variant met melk maakt, doe je dat in 2 stappen: eerst de melk en dan de koffie of thee. Op de site van Tassimo stond dit andersom, maar dat klopte niet en Bosch geeft aan dit aan te passen.

Al te heet is de koffie niet, 65-67 graden afhankelijk van eerste of tweede kopje, maar ook niet te koud volgens de panelleden. Verder valt op dat de machine vrij lang nadrupt en het is oppassen met verwijderen van de T-disk, de houder is heet en als je te snel bent kan er ook nog stoom ontsnappen.

Vaste hoeveelheden water

De Tassimo scant automatisch een code op de T-discs om te weten welke drank je wilt bereiden en past daarop de hoeveelheid water, zettijd en temperatuur aan. Je hoeft er dus niet naast te staan om hem weer uit te zetten. Sommige mensen vinden dat fijn, anderen juist niet want die willen zelf bepalen hoeveel water er in hun kopje gaat. Risico met een vaste hoeveelheid water is dat je kopje overtroomt of dat het juist wat magertjes gevuld wordt.

Wij vonden 125ml bij 1 T-disc chocolademelk wel erg weinig. Op de verpakking staat dat je ook 2 discs kunt gebruiken en dan 250 ml krijgt, maar dan wordt het ook wel weer een dure kop chocomelk. Wil je het proces stoppen dan kan dat overigens wel, door nogmaals op de knop te drukken.

Bij de verschillende koffievarianten varieert de hoeveelheid per kopje per variant. Op de verpakkingen staan steeds 3 maten kopjes afgebeeld, maar ga niet op het plaatje alleen af, want het middelste kopje kan zowel 120ml, 150ml als160 ml zijn. Voor een latte machiatto heb je wel een behoorlijke mok nodig, want dat is maar liefst 285ml of 290ml. En een espresso is er van 60ml (Velour Noir).

Om het apparaat te spoelen wordt er een kunststof gele disc meegeleverd om in het apparaat te plaatsen. Deze berg je op in een vakje onderin het apparaat. Spoelen tussen verschillende smaken door blijkt uit onze test niet nodig.

Opstartproblemen

Het is voor mensen die de Tassimo voor het eerst gebruiken niet duidelijk wat de startknop precies is. Ook het openen van het apparaat voor het plaatsen van de T-discs is bij de Vivy niet duidelijk omdat de hendel helemaal is weggewerkt in de behuizing. En het plaatsen van de T-discs is niet intuitief, de discs moeten er namelijk ondersteboven in en dat gaat in het begin wel eens mis.

Maar als je dit soort dingen eenmaal weet is het geen probleem meer. Het apparaat heeft geen opwarmtijd en is dus direct klaar voor gebruik. Toch kan het zetten van een kopje koffie behoorlijk wat tijd in beslag nemen. Zeker als je een combinatie met melk maakt.

T-discs kopen

En dan de prijs van de discs. De goedkoopste T-disc die wij aantroffen was 29 cent per kop. Drink je een melk variant dan heb je 2 discs nodig en ben je dus het dubbele kwijt. Let op waar je bestelt/koopt want we troffen op internet ook discs voor bijna een euro aan. In de winkel zijn de discs nu te koop bij AH ; niet altijd vind je daar alle varianten. Verder zijn er verschillende internetwinkels, maar let dus goed op de prijs en eventuele bijkomende verzendkosten.

Lekker?

We lieten de smaken ristretto van Jacobs en intenso van Cafe Noir proeven door het testpanel dat ook onze espressomachine beoordeelt. Ze scoorden deze vrij gemiddeld.

We lieten enkele andere smaken ook proeven door medewerkers van de Consumentenbond en die waren minder enthousiast:

Milka chocolademelk: scoorde niet hoger dan een 6, en gemiddeld een 3,75. Hij wordt waterig gevonden en de hoeveelheid bij een enkele T-dics is maar een 'Haags bakkie'.

Jacobs cappuccino: beoordelingen lopen erg uiteen. Scoort twee keer een 8, maar ook twee keer een 4, gemiddeld een 6. De melk overheerst wat, de koffie is wat slap.

Velour noir: Espresso Classis nr 5: wordt vaak op een 5 of 6 gescoord, maar krijgt ook een 1 en een 8.

Latte Macchiato Caramel: gemiddelde score 7, voor wie van zoetigheid houdt.

Green tea & mint; scoorde geen voldoende; is vrij donker en bitter.

Uitbundig verpakt

Tot slot, veel van de panelleden merkten op dat ze het wel erg veel verpakkingsmateriaal vinden. Je hebt een aparte disc voor de koffie en voor melk. Beide zitten in een kartonnen dispenser; daar zitten 8 koffie of thee discs in en 4 melk. Die kartonnen dispensers zijn op hun beurt weer per 2 of 3 verpakt in een zak. De dispenser werkt naar behoren en aan de zijkant zit een kijkgleufje, zodat je kunt zien hoeveel er nog inzitten.

Wat is de Tassimo?

Vier modellen

Er zijn 4 modellen van de Tassimo

Wij testten de Vivy (€45)

3 kleuren; wit, roze, zwart;

Vermogen: 1200 W;

Afmetingen: 250x165x290 + 12 cm nodig voor optillen hendel;

Capaciteit water: 0,8 liter;

Net als het Dolce Gusto systeem werkt de Tassimo met verschillende capsules, in dit geval T-discs genoemd;

Hoogte uitloop": 6,5 - 15 cm;

Verschillende onderdelen kunnen in de vaatwasser, maar de watertank niet;

Meldingen: water bijvullen en ontkalken (40 minuten, 12 handelingen).

De andere modellen zijn:

Amia (zwart) €76.

Fidelia (3 kleuren; rood, zwart, zilver) €80.

Charmy (4 kleuren; rood, zwart, wit, grijs) €110.

20 verschillende soorten dranken

Op de Nederlandse markt zijn 20 verschillende soorten dranken geïntroduceerd:

Koffie van verschillende merken:

o Hag

o Jacobs (9 soorten waaronder latte macchiato, espresso, ristretto, cappuccino, café crema)

o Velours Noir ( 4 smaken; café long, espresso, cappuccino)

Thee Twinings (5 smaken)

