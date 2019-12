Eerste indruk: theecapsules voor Nespresso

Conclusie

De theecapsules voor Nespresso zijn een dure oplossing voor een probleem dat niet bestaat. Wil je echt thee zetten met je Nespressomachine? Tap dan een kopje heet water uit de Nespresso en hang daar een theezakje in. Een veel goedkopere en minstens zo makkelijke oplossing. Bovendien heb je dan niet nog meer capsules die op de afvalberg belanden; een theezakje kan immers gewoon bij het GFT.

Sterke bak

Het ligt er een beetje aan welke Nespressomachine je hebt, maar als je een lungostand bij Nespresso kiest heb je toch maar een halve mok thee (110ml). Lipton adviseert echter 200 ml water. De zwarte thee die wij dronken was met de lungostand inderdaad een te sterke bak. We mengen hem liever aan met nog een lading heet water. Heb je een Nespresso die niet automatisch stopt dan kun je natuurlijk op het gewenste moment zelf het water stoppen.

Temperatuur

Voor zwarte thee is ook de temperatuur niet goed. Voor zwarte thee kook je het water tot 95-100°C voor de lekkerste mok. De thee in onze kop was zo'n 73°C. Voor groene of witte thee is een lagere temperatuur wel beter, 70-85 °C is prima.

Niet echt lekker

Lipton geeft wel aan dat de samenstelling speciaal geselecteerd is voor de Nespressomachines, maar geen van de panelleden vond de thee echt lekker. Om te voorkomen dat je koffie proeft als je dat gezet hebt, moet je de machine eerst even doorspoelen.

Aantrekkelijk ziet de thee er ook niet uit, de meeste smaken zien er troebel uit, en bovenop de thee ligt een schuimlaagje.

Let op: op de Lipton-capsules zit een folietje dat je er eerst moet afhalen

Duur

De Nespresso-capsules kosten 35 cent per stuk. Is thee veel goedkoper? Nee.

De capsules van Lipton (4 smaken) kosten 32 cent.

De Corsini is 1 cent goedkoper.

Gattopardo capsules kosten je 25 cent.

De cups van 88° Caffe (8 verschillende smaken) zijn het goedkoopst, vanaf 22 cent per kopje.

Een kopje thee kost normaal zo'n 3,5 a 4,5 cent, da's dus eentiende van de prijs van zo'n capsule.

Lees ook: