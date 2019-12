Correctie en aanvulling publicatie fietsstoeltjes Consumentengids april

Nieuws|In het artikel over fietsstoeltjes (Consumentengids april 2016) zijn enkele onjuistheden in de richtprijzen en testoordelen geslopen. Hierdoor is in de categorie fietsstoeltjes voorop de Bobike One Mini de Beste Koop in plaats van de Bobike Exclusive Mini. In de categorie fietsstoeltjes achterop is het testoordeel van de Yepp Maxi een 8,0 i.p.v een 7,9, en van de Bobike Maxi Exclusive een 7,6 i.p.v. een 7,5. Beiden zijn getest in 2014, en niet in 2016. Verder is ten onrechte vermeld dat alle geteste stoeltjes door 12 ouders en hun kind zijn beoordeeld. Zo zijn de Yepp, Qibbel, Polisport en Bobike Exclusive in 2014 getest door een panel van 6 ouders en hun kinderen. In 2016 zijn de Bobike One, Thule en Hamax Caress stoeltjes getest door een ander panel van 12 ouders en hun kinderen. De ouders hebben de stoeltjes getest en vergeleken op gebruiksgemak, comfort en gemak van fietsen met het stoeltje. In de vergelijker kun je zien welke modellen in 2014 en welke in 2016 zijn getest.

Verschil 2014 en 2016

In de gidspublicatie stond vermeld dat alle stoeltjes door 12 ouders en hun kind zijn beoordeeld. Dit was incorrect. Er zijn echter ook modellen in de publicatie opgenomen uit de test van 2014 die in 2016 niet meer getest zijn en die zijn beoordeeld door 6 ouders en hun kind. In de vergelijker staat de juiste testdatum bij de betreffende fietsstoeltjes vermeld.

Wijziging Beste Koop fietsstoeltjes voorop

In het artikel over fietsstoeltjes (Consumentengids van april 2016), en op de website in de periode januari 2016 tot maart 2016, heeft de Bobike Exclusive Mini ten onrechte het predicaat Beste Koop gekregen. Bij dit stoeltje was de prijs van het windscherm niet meegenomen bij prijs/kwaliteit bepaling in januari 2016. Dit is gecorrigeerd. Het gevolg is dat de Bobike One Mini Beste Koop is.

Verder blijkt dat bij enkele stoeltjes voor achterop onterecht de frame-bevestigingsbeugel niet bij de richtprijs was meegenomen. Dit heeft uitsluitend gevolgen voor de hoogte van de richtprijzen van die bepaalde stoeltjes. De richtprijzen* van de stoeltjes zijn begin april dan ook opnieuw door de Consumentenbond vastgesteld:

*De Beste Koop wordt vastgesteld op basis van de richtprijs van het betreffende product. De richtprijs is niet de laagste prijs die we voor het product kunnen vinden, maar een berekende en representatieve prijs die we hebben vastgesteld door middel van een objectieve prijspeiling op verschillende verkoopsites.

Fietsstoeltjes voor achterop (inclusief frame-bevestigingsbeugel)

Merk Type Richtprijs Bobike Maxi Exclusive €95 GMG Yepp zadelbuis €110 Polisport Maxi Bubly €50 Bobike One Maxi framebevesting €90 Hamax Caress €130 Thule Ride Along €125

Fietsstoeltjes voor voorop (inclusief windscherm)

Merk Type Richtprijs Bobike Mini Exclusive €95 GMG Yepp mini €105 Polisport Mini Bubly €70 Bobike One mini €75 Hamax Caress Observer €100 Thule RideAlong mini €130

Specificaties

Tot slot zijn enkele specificaties gecorrigeerd of aangevuld.