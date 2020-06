Volgens Veiligheid.nl raken gemiddeld 9 keer per jaar kinderen in de leeftijd van 3 t/m 6 met hun voeten bekneld tussen de spaken van een fiets. En in 1 op de 3 gevallen breken zij daarbij wat. Jasbeschermers zijn niet stevig genoeg om de voetjes te beschermen. Ze gaan makkelijk kapot. Voetbeschermers zoals van Yeppie Feet, Veilige Voetjes en Bobike zijn veel steviger en bieden uitkomst.

Meer bescherming dan een jasbeschermer

De voetbeschermers van Yeppie Feet zijn stevig, sluiten mooi aan op de fiets en hebben een nette en eenvoudige bevestiging. Puntje van kritiek, hij zou ook aan de achterkant nog best een stukje langer mogen zijn. Zitten er losse voetsteuntjes op je fiets, dan kunnen de hielen van je kind ook niet bij de spaken.

De Veilige Voetjes zijn wat langer en dus geschikter wanneer je losse voetsteuntjes hebt. Ook leuk van de Veilige Voetjes is, dat je door de prints je fiets tegelijkertijd een beetje oppimpt. Nadeel is dat ze niet mooi aansluiten op de fiets en lastiger te monteren zijn. Bovendien ze zijn er alleen voor de 26"-fiets en niet overal meer te koop.

Bobike heeft voetbeschermers die alleen in combinatie met het fietsstoeltje Bobike Maxi Classic te gebruiken zijn. De meeste zitjes van Bobike hebben juist geïntegreerde voetbeschermers, dus dan zijn losse beschermers niet nodig.

Deze beschermers zijn stevig, maar flexibel, waardoor je makkelijk bij je slot kunt. Het zijn de kleinste beschermers van de 3.

Alle 3 bieden meer bescherming voor de voeten van een kind dan een jasbeschermer.

Voor welke fiets?

De Yeppie Feet zijn geschikt voor 26"- en 28"-fietsen. De Veilige Voetjes zijn er alleen nog voor 26"-fietsen.

Bij Yeppie Feet maak je de beschermer op de juiste maat. Beide spaakafschermers worden aan de buitenzijde van je spatbord en deels aan je frame opgehangen met tiewraps.

De spaakbeschermers van Bobike maak je aan het fietsstoeltje vast met bouten en moeren.

Yeppie Feet

Handleiding

De handleiding staat op de verpakking en is duidelijk met afbeeldingen erbij.

Uitsparingen voor het slot

Voor gebruik moet je eventueel een uitsparing maken voor je slot en van de onderkant een randje afhalen. De plek voor de uitsparingen is al enigszins is voorbewerkt. Toch heb je wel een mesje nodig om het deel eruit te halen dat er voor jouw fiets uit moet.

Tiewraps

Je zet beide voetbeschermers vast met tiewraps. Ze bestaan uit 2 delen en zijn herbruikbaar. Dat is handig want je kunt de beschermers er ook zo weer af- en opzetten. Ze sluiten mooi aan en het geheel ziet er degelijk uit.

Waar te koop?

Ze zijn te koop bij fietsonline.com voor €15,95 excl. €4,95 verzendkosten.

Veilige Voetjes

Handleiding

Een handleiding van deze voetbeschermers is ver te zoeken. Fiets-stoeltje.nl - dat ze verkoopt - geeft geen gehoor en Veiligevoetjes.nl is uit de lucht. Het is daarom niet meteen duidelijk wat er met de lipjes moet gebeuren die aan de bovenkant zitten. Je moet ze naar binnen duwen en onder je spatbord haken, wat best lastig is.

Waar je de tiewraps moet aanbrengen is ook een puzzel. Er is gelukkig wel al een uitsparing voor het slot.

Tiewraps

Er zitten klassieke tiewraps bij. De gaten waar je die doorheen moet halen zijn niet allemaal even handig geplaatst. Ook ziet het er na bevestiging houtje touwtje uit. Zeker aan de achterkant is het moeilijk om het laatste stuk goed vast te zetten. Dat klappert daarom nog.

Verschillende kleuren

De voetbeschermers zijn in 2 verschillende kleuren te koop en alleen geschikt voor 26"-wielen.

Waar te koop?

Ze zijn te koop bij fiets-stoeltje.nl voor €24,95 excl. €5,95 verzendkosten.

Bobike

Alleen in combinatie met Bobike stoeltje

De beschermingsplaten zijn alleen geschikt in combinatie met het stoeltje Maxi Classic. Met bouten en moeren bevestig je ze aan het stoeltje. Er zit een duidelijk instructieboekje bij.

De meeste fietsstoeltjes van Bobike hebben geïntegreerde voetbeschermers. Ook is de Maxi Classic niet overal te koop. Daarom lijkt de keuze voor een 'all-in' stoeltje eerder voor de hand te liggen. Maar heb je een Maxi Classic, dan zijn deze beschermers wel aan te raden.

Waar te koop?

Deze voetbeschermers zijn te koop bij Bol.com voor €19,49. Het fietsstoeltje Maxi Classic is daar ook te koop.

