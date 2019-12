Terugroepactie Hamax Zenith

Hamax houdt een terugroepactie voor het fietszitje Zenith Relax. Het gaat om zitjes met de artikelnummers HAM 553052 en HAM 553062. Dit is het nieuwste model, geintroduceerd in april 2015. Het is een grijs zitje met rode bekleding.

Het zitje wordt teruggeroepen naar aanleiding van een ongeluk dat met het zitje heeft plaatsgevonden. Er is een zwakke plek onder het zitvlak geconstateerd. Hierdoor kan in het ergste geval het zitje van de fiets vallen.

Je kunt het zitje terugbrengen naar de winkel waar je het gekocht hebt. Je krijgt het aankoopbedrag terug, of je kunt het zitje omruilen voor een ander model van Hamax. De andere zitjes van Hamax hebben dit probleem volgens de fabrikant niet. Wij hebben deze zitjes niet getest.

Bron en meer informatie: www.Hamax.com