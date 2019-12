Amsterdam winnaar EK fietsdiefstal

Nieuws|Elke 5 minuten wordt er in Europa een fiets gestolen, volgens de website Welovecycling.com. Maar in welke hoofdstad wordt je fiets het snelst gestolen? De site organiseerde het officieuze Europees Kampioenschap fietsdiefstal, met als deelnemers Rome, Praag en Amsterdam.

In de 3 steden werd een mooie fiets zonder slot achtergelaten op een centraal punt. Amsterdam 'won' overtuigend; na iets meer dan 22 minuten werd de fiets gestolen. Rome pakte het zilver (1 uur en 7 minuten), Praag 't brons. De nietsvermoedende dieven werden overigens getrakteerd op een (onschuldige) poederbom en een feestorkest.

De hilarische video van het EK fietsdiefstal is te zien op Welovecycling.com. Volgens de site worden er in Amsterdam jaarlijks 45.000 fietsen gestolen, in Rome 15.400 en in Praag 1900.

In Nederland worden in absolute aantallen de meeste fietsen in Amsterdam gestolen. Maar relatief - per 1000 inwoners - is Groningen al jaren koploper. Deze steden horen dan ook tot de duurste om je fiets te verzekeren.

