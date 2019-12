Andere voorwaarden bij Rijwielverzekeren.nl

Nieuws|Wie een fietsverzekering afsluit via Rijwielverzekeren.nl krijgt sinds kort te maken met de voorwaarden van Unigarant of Europeesche. Rijwielverzekeren.nl, eigendom van tussenpersoon Guis & Partners uit Sliedrecht, keert daarom niet terug in onze vergelijker.

In onze laatste test (Consumentengids juni 2014) namen wij nog de eigen voorwaarden van Guis onder de loep. Rijwielverzekeren.nl kwam in 2012 zelfs als Beste uit de test en was vorig jaar nog een keurige subtopper met als Testoordeel een 7,7.

Klik & Sluit

Inmiddels is Guis echter in zee gegaan met de zogenoemde Klik & Sluit module van volmachtbedrijf Voogd & Voogd. En aangezien Voogd & Voogd een volmacht heeft van zowel Unigarant als Europeesche, komen deze verzekeringen na het invullen van de nodige persoonlijke gegevens op de site naar boven.

Nieuw is dat je bij Rijwielverzekeringen nu de keuze hebt tussen een aflopende fietsverzekering (met een looptijd van 3 of 5 jaar) en een dóórlopende. Daarnaast is het in de nieuwe situatie ook mogelijk elektrische fietsen (of e-bikes) te verzekeren.

Mindere voorwaarden

Daar staat tegenover dat de voorwaarden van Europeesche een stuk minder zijn dan die van Rijwielverzekeren.nl zelf. Zo is er bij Europeesche ook bij diefstal sprake van een eigen risico (10% van het verzekerd bedrag) en krijg je ná de eerste 3 jaar (aanschafwaarde) nog slechts de veel lagere dagwaarde vergoed.

De doorlopende verzekering van concurrent Unigarant scoorde met een 7,9 iets beter in onze jongste test dan Rijwielverzekeren.nl. De aflopende polis kwam met een 7,2 als Testoordeel juist wat minder uit de bus.

Raadpleeg onze vergelijker voor de voorwaarden en premies van alle fiets- en e-bikeverzekeringen.