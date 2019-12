Anti-Diefstal Chip is een mislukking

Nieuws|Fietsfabrikanten zijn gestopt met het inbouwen van de zogenoemde Anti-Diefstal Chip (ADC) in nieuwe fietsen. ‘Dit omdat de chip in het slot werd geplaatst en deze het eerste is wat men weghaalt als de fiets gestolen is. Kortom de chip was niet echt een geslaagd preventiemiddel’, zegt Mojgan Yavari, hoofdinspecteur van politie en landelijk coördinator aanpak fietsdiefstal.