Diefstal losse accu’s soms niet gedekt

In de regio Barneveld worden de laatste tijd steeds vaker accu's van elektrische fietsen gestolen. De dieven mikken vooral op de accu's van goedkopere modellen. Duurdere e-bikes hebben een goede beveiliging. Dat meldt het Centrum Fietsdiefstal. De politie zegt er in een reactie niet veel aan te kunnen doen, behalve mensen waarschuwen hun accu's goed te beveiligen en ‘de serienummers op te schrijven’.

Geen vergoeding

Diefstal van losse accu’s wordt niet altijd gedekt door een e-bikeverzekering. De voorwaarden van de Hema spreken bijvoorbeeld duidelijke taal: 'Wij vergoeden geen diefstal of beschadiging van fietscomputers, gps- of navigatie-apparatuur, batterijen, accu’s of opladers.' Bij marktleider Enra is een gestolen accu niet gedekt op de diefstalverzekering, maar wel op de cascoverzekering. Enra beschouwt de accu overigens niet als los onderdeel. Bij losse onderdelen moet je volgens Enra 'meer denken aan fietszitjes en dergelijke'.

Vastgemonteerde accu

Unigarant en ANWB geven aan dat het niet uitmaakt of de hele fiets of het specifieke onderdeel accu wordt gestolen; dit valt bij zowel een diefstal- als een volledig-cascoverzekering onder de dekking. Ook bij Europeesche (zij verzorgen de verzekering achter de producten van Kingpolis) is een vastgemonteerde accu die wordt losgebroken of losgemaakt standaard gedekt. Bij Univé, dat alleen volledig-cascodekking aanbiedt, valt een gestolen accu eveneens onder de dekking.

Bron: Centrum Fietsdiefstal / Consumentenbond