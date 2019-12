Eerste indruk|Een elektrische hogesnelheidsfiets (of high speed e-bike) lijkt in alles op een ‘gewone’ e-bike, behalve dat de trapondersteuning niet stopt bij 25 kilometer per uur, maar doorgaat tot 45 kilometer per uur. Enra lanceerde onlangs de High speed e-bike verzekering.

Enra High speed e-bike verzekering: review

Conclusie

De ‘gewone’ e-bike verzekering van Enra kreeg in onze jongste test (Consumentengids juni 2014) een 8,1 als testoordeel. Met hier en daar wat aanpassingen, toegesneden op de hogesnelheidsfiets, heb je hiermee een goede en zeer complete verzekering voor je high speed e-bike.

Nieuw fenomeen

De relatief nieuwe, elektrische hogesnelheidsfiets is nog met tal van onduidelijkheden omgeven. Dat begint al met de naam: high speed e-bike, speed pedelec, of toch gewoon elektrische hogesnelheidsfiets? Ook wetgever en politie lijken nog niet goed te weten hoe ze ermee om moeten gaan. Sowieso goed en dapper dus dat verzekeraar Enra snel heeft ingespeeld op dit fenomeen.

Aantal minpunten

De nieuwe high speed e-bike verzekering lijkt veel op de ‘gewone’ e-bike verzekering van Enra, met hier en daar wat aanpassingen. Die vallen soms gunstig, en soms minder gunstig uit.

Om met de minpunten te beginnen: je hebt - WA-schade uitgezonderd - altijd te maken met een eigen risico van €50. Bij de normale e-bike verzekering is dat €25, en dan ook nog alleen in geval van schade. Overigens kennen beide verzekeringen voor de schadegevoelige accu een aanvullend eigen risico van €75 na het eerst verzekeringsjaar, en zelfs van €150 in de daaropvolgende jaren. Wij vinden dat jammer.

Daarnaast zijn tussentijdse prijsstijgingen niet meeverzekerd. Dus als jouw high speed e-bike van €3000 na 3 jaar wordt gestolen maar inmiddels €3300 kost, krijg je toch ‘slechts’ €2950 (€3000 min €50 eigen risico) uitgekeerd. Bij gewone fietsen en e-bikes zijn prijsstijgingen tot 4% per jaar meeverzekerd bij Enra.

Joyriding wel gedekt

Pluspunten zijn daarentegen dat - ook met diefstalverzekering - schade als gevolg van een poging tot diefstal is gedekt, evenals joyriding. Uiteraard moet dan wel zijn voldaan aan Enra’s beveiligingseisen, zoals dat de fiets ‘te allen tijde’ dient te worden afgesloten met een zogenaamd ‘categorie 2 sterren ART goedgekeurd slot’. Ook fijn: de High speed e-bike verzekering is online af te sluiten.

Vergelijk de voorwaarden en premies van alle fiets- en e-bikeverzekeringen in onze online keuzehulp.



Wil je weten wat de beste elektrische fiets is? Bekijk onze testresultaten.

Wat is de Enra High speed E-bike verzekering?

Anders dan de gewone e-bike valt deze ‘opgevoerde versie’ níet standaard onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). Dus als je met een high speed e-bike op de openbare weg wilt rijden, moet het voertuig WA-verzekerd zijn. Je bent dan verzekerd tegen schade die je aan een ander toebrengt en waar je aansprakelijk voor bent.

Verplicht WA-verzekerd

Enra biedt zo’n WA-verzekering aan, inclusief verhaalservice voor het geval je betrokken raakt bij een aanrijding waarvoor een tegenpartij aansprakelijk is. In geval van letselschade wordt maximaal €5,6 miljoen vergoed, bij alleen materiële schade maximaal €2,5 miljoen. Deze dekking is als enige niet optioneel. En in tegenstelling tot de 2 andere dekkingsvormen hieronder, is hier geen sprake van een eigen risico.

Diefstalverzekering

Naast een kale WA-verzekering kun je jouw high speed e-bike ook verzekeren tegen diefstal. Wordt het rijwiel gedurende de eerste 5 jaar gestolen, dan wordt via de fietsenwinkel een nieuw exemplaar geleverd, onder aftrek van het eigen risico van €50. Ná die 5 jaar wordt alleen nog de (veel lagere) dagwaarde uitgekeerd. Vandalisme en diefstal van onderdelen en/of accessoires zijn uitgesloten.

Cascoverzekering

Hiermee ben je tevens verzekerd voor schades door bijvoorbeeld een aanrijding of valpartij. Maar ook vandalisme en diefstal van (vastgeschroefde) onderdelen vallen onder de dekking. De cascoverzekering is inclusief hulpverlening; word je tijdens het fietsen (in Nederland) getroffen door een technisch mankement, dan word je door de hulpservice opgehaald en - met fiets en al - teruggebracht naar het startpunt.

Anderhalf keer zo duur

De jaarpremie varieert van €45 per jaar (alleen WA, ongeacht de aanschafprijs van de fiets) tot €145,20 (cascoverzekering voor een fiets met de maximale aanschafwaarde van €7000). Dat is grofweg anderhalf keer zoveel als Enra rekent voor 5 jaar volledig cascodekking voor een gewone e-bike. Maar voor dat geld ben je dus ook verzekerd voor schade die je als berijder aan anderen toebrengt.

