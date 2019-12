Interpolis’ fiets- en e-bikeverzekering

Eerste indruk|Interpolis biedt sinds eind juni ook een verzekering voor fietsen en e-bikes. Deze doorlopende polissen – uitsluitend af te sluiten via de Rabobank – bieden wereldwijd dekking voor diefstal en beschadiging en in Nederland hulp bij een ongeval.

Conclusie: voor verstokte Interpolis-klanten

De nieuwe fiets- en e-bikeverzekeringen zijn prijzig en onderscheiden zich qua voorwaarden nauwelijks van het bestaande aanbod voor fietsers. Ze lijken vooral te zijn bedoeld voor verstokte Interpolis-klanten met een Alles in één Polis.

Wat is verzekerd?

Uiteraard de (elektrische) fiets, of je er nou zelf op reed of iemand anders met jouw toestemming. Maar ook alle accessoires die zijn gemonteerd, zoals een kinderzitje, fietsmand of fietstassen. Demontabele fietscomputers, gps- of navigatieapparatuur zijn alleen verzekerd voor schade, niet voor diefstal.

Doorlopende polis

Het zijn doorlopende verzekeringen, zonder opzegtermijn, die je per maand kunt betalen. Dat heeft als voordeel dat je nooit premie betaalt over maanden (of jaren) waarin je niet meer verzekerd bent. Bijvoorbeeld als je fiets al na enkele maanden wordt gestolen. Als je de premie per jaar voldoet, krijg je korting. Stop je de verzekering voor het verstrijken van het jaar, dan krijg je de teveel betaalde premie terug.

Diefstal en beschadiging

De verzekering kent uitsluitend een volledig-cascodekking (diefstal én beschadiging). Schade kun je niet online melden, maar het is de bedoeling dat dit in de loop van het jaar wel mogelijk wordt. In geval van diefstal of total loss krijg je gedurende de eerste 3 jaar het aanschafbedrag in geld uitgekeerd. Het rijwiel moet dan wel langer dan 10 dagen weg zijn. Ná die eerste drie jaar krijg je de (lagere) dagwaarde vergoed.

Afschrijving

Na de eerste 3 jaar krijgt de consument nog slechts de - lagere - dagwaarde vergoed. Een expert bepaalt de waarde van de fiets. Bij e-bikes wordt daarnaast elke maand 1,5% afgeschreven op de waarde van de accu. De concurrenten ANWB, Unigarant en Enra (Plus-pakket) doen dit overigens ook.

Standaard pechhulp

De nieuwe fietsverzekeringen kennen standaard pechhulpservice. Bij een ongeval tijdens een fietstocht in eigen land regelt de verzekeraar het vervoer van fiets en bestuurder naar de startplaats van de (dag)fietstocht. Daarnaast biedt Interpolis' fietsverzekering verhaalsrechtsbijstand. Ze verhalen de schade die jij oploopt bij een verkeersongeval op een ander. De verzekering heeft geen ongevallenverzekering voor ‘opzittenden’.

Premie is hoog

Voor een tamelijk doorsnee fiets- of e-bikeverzekering is Interpolis ronduit duur. Dat blijkt uit een kleine steekproef van de Consumentenbond. In grote en middelgrote steden zijn de premies voor zowel gewone fietsen als e-bikes hoger dan bij alle concurrenten. Voor e-bikes loopt de maandpremie op tot maximaal €47,39 (Den Haag) respectievelijk €33,42 (Breda). De vaste Interpolis-klanten met een Alles in één Polis komen wel in aanmerking voor pakketkorting.