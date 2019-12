Unigarant doorl. fietsverzekering

Eerste indruk|Een looptijd van 3 of 5 jaar is standaard voor de meeste verzekeringen voor fietsen. De premie betaal je in één keer vooraf. Unigarant komt nu met een doorlopende fietsverzekering; de einddatum ligt niet vast. Is dit voordeliger?

Unigarant doorlopende fietsverzekering, wat is het?

De doorlopende fietsverzekering van Unigarant is een gewone fietsverzekering, maar dan zonder einddatum. Tot nu toe hadden de meeste fietsverzekeringen een vaste looptijd van drie of vijf jaar en betaal je de premie in één keer vooraf.

Review

Unigarant biedt voortaan de mogelijkheid de premie voor de fietsverzekering per maand of per jaar te betalen. Is dit voordeliger of juist duurder? En heeft het nog gevolgen voor de voorwaarden? Dit lees je in de review.

Vergelijk fietsverzekeringen

Bij de Consumentenbond kun je ook de fietsverzekeringen van andere maatschappijen vergelijken. We beschikken over de premies en voorwaarden van ANWB, ASR, ENRA, Helepolis, Klaverblad, Orion Direct, Unigarant en Univé. Vergelijk hier alle fietsverzekeringen.

Unigarant doorlopende fietsverzekering: review

De fietsverzekering van Unigarant wordt voortaan ook als doorlopende verzekering aangeboden. De einddatum ligt dan niet vast. De premie kan per maand of per jaar worden betaald. Dat voelt voor menigeen beter dan in één keer drie of vijf jaar de premie te moeten ophoesten. Is het ook voordeliger? Of misschien juist een verkapte premieverhoging. En hoe voorkom je dat de fietsverzekering doorloopt terwijl je fiets niets meer waard is?

Voorwaarden hetzelfde

De doorlopende fietsverzekering van Unigarant heeft dezelfde dekking als de aflopende fietsverzekering. De laatste is voortaan alleen nog verkrijgbaar via de rijwielhandelaar.

De polis dekt diefstal en - optioneel - beschadiging. Bij de aflopende verzekering kun je kiezen tussen een uitkering op basis van nieuwwaarde gedurende drie jaar of op basis van afschrijving. De afschrijving bedraagt dan 1% per maand. De doorlopende verzekering kent geen variant op basis van afschrijving.

Unigarant biedt vooraf de keuze tussen een uitkering in geld en in natura. Dit hangt af van de wijze van afsluiten. Bij een naturapolis krijg je geen geld in handen, maar eenzelfde (merk/type) nieuwe fiets. Een verzekering die je via de rijwielhandelaar afsluit, is automatisch een naturapolis. De rijwielhandelaar biedt zowel de doorlopende als de aflopende fietsverzekering aan. Wie liever cash ontvangt, is bij het afsluiten van de verzekering aangewezen op de website van Unigarant. Op dit moment kun je daar alleen de doorlopende fietsverzekering afsluiten.

Nauwelijks premieverschil

De doorlopende en aflopende fietsverzekering hebben dezelfde dekking. Een belangrijke afweging is dus de premie. Welke variant is het goedkoopst?

We vergeleken de premies over een periode van drie en vijf jaar. We gingen uit van een nieuw aangeschafte stadsfiets van €750. De woonplaats is Haarlem. De fiets is voorzien van een Anti-diefstal chip. We kozen voor de uitgebreide dekking (diefstal en beschadiging).

Premieteruggaaf

Zodra de doorlopende fietsverzekering een jaar heeft gelopen, kan hij op ieder moment worden opgezegd. Bijvoorbeeld als de fiets gestolen is. De teveel betaalde premie betaalt Unigarant terug. Het maakt daarbij niet uit of er jaarlijks of maandelijks premie is betaald.

De aflopende fietsverzekering heeft slechts een beperkte restitutieregeling. Alleen als de verzekering voor 5 jaar is afgesloten en het totaalverlies (bijvoorbeeld door diefstal) vindt plaats in het 1e jaar of 2e jaar dan betaalt Unigarant 30% respectievelijk 20% terug. Als de verzekering voor 3 jaar is afgesloten, en je fiets wordt in het eerste jaar al gestolen, dan heb je pech. De 'teveel' betaalde premie voor jaar 2 en 3 krijg je niet terug.

Totale premie

Variant/betalingswijze 3 jaar 5 jaar Aflopend, premie ineens €192 €272 Doorlopend, premie per jaar €182 €274 Doorlopend, premie per maand €192 €288

Over een periode van drie jaar is het iets voordeliger om per jaar te betalen dan de premie ineens te voldoen of per maand.

Over een periode van vijf jaar zijn de verschillen iets groter, maar nog steeds klein. De premie ineens voldoen is €16 goedkoper dan maandelijks betalen. Per jaar is dat iets meer dan €3.

We onderzochten ook de premies en voorwaarden van andere fietsverzekeringen. De premie is afhankelijk van onder andere woonplaats, de aanschafprijs van de fiets en de aanwezigheid van een anti-diefstal chip.

Uitkering snel minder

De doorlopende fietsverzekering loopt minimaal één jaar. Daarna kun je de verzekering op ieder gewenst moment opzeggen. Alleen als je niets doet, loopt de polis gewoon door. Je fiets wordt wel steeds minder waard. In het vierde jaar keert Unigarant nog 75% uit van het verzekerde bedrag. In het vijfde jaar is dat nog maar 60%. De aflopende verzekering stopt uiterlijk na het vijfde jaar. Bij de doorlopende fietsverzekering gaat de afschrijving daarna razendsnel:

Schadevergoeding vanaf de aankoopdatum van de fiets:

6e jaar: 45%

7e jaar: 35% maar nooit meer dan €600

8e jaar: 25% maar nooit meer dan €500

9e jaar en verder: 20% maar nooit meer dan €400

Voor een normale stadsfiets van €750 heb je na vijf jaar net zoveel premie betaald als je krijgt uitgekeerd.

Conclusie

Er is nauwelijks verschil in voorwaarden en premie. Na drie jaar ontvang je niet meer de nieuwwaarde, maar een uitkering op basis van afschrijving. Na vijf jaar betaal je meer premie dan er wordt uitgekeerd. Je zult een doorlopende fietsverzekering zelf bijtijds moeten opzeggen. Bij de aflopende fietsverzekering gaat dat vanzelf. Wie kiest voor gemak en het geld beschikbaar heeft, kan het best kiezen voor de aflopende fietsverzekering voor drie jaar. Wie het prettig vindt de premie niet in één keer te hoeven betalen, kiest voor de doorlopende fietsverzekering. Dat geldt overigens ook als je een eventuele uitkering graag in contant geld ontvangt.