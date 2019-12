Elektrische loopbandfiets en verzekeren

Wat is een elektrische loopbandfiets?

De elektrische loopbandfiets, of lopifit, is een relatieve nieuwkomer in het verkeer. In plaats van trappen op pedalen, wandel je hierbij op een loopband. Verzekeraars zien de elektrische loopbandfiets als een elektrische step (tot 25 km/u), waardoor de aansprakelijkheidsdekking onder de aansprakelijkheidsverzekering valt.

Verzekeringsplicht afhankelijk van maximumsnelheid

Als je een elektrische loopbandfiets hebt die sneller dan 25 kilometer per uur kan rijden, dan valt de aansprakelijkheidsdekking niet onder de aansprakelijkheidsverzekering. Verzekeraar ABN Amro meldt ons dat er ook elektrische fietsen zonder trappers zijn, die een hogere snelheid halen. Deze fietsen vallen onder de bijzondere bromfietsen, waarvoor een verzekeringsplicht geldt op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM).

Fietsverzekering voor de elektrische loopbandfiets

Het bovenstaande geldt voor schade aan anderen. Voor schade aan (of diefstal van) de elektrische loopbandfiets zélf kun je bij de meeste fietsverzekeraars terecht voor een e-bikeverzekering.

Verzekeraar Fietsverzekering mogelijk? ANWB Ja, e-bikeverzekering Allianz Global Assistance Ja, ook pechhulp Enra Ja, diefstal of cascoverzekering FietsNed Ja, ook pechhulp Hema Nee Interpolis Ja Kingpolis Nee Klaverblad Nee Unigarant Ja, e-bikeverzekering Univé Ja, verzekering voor diefstal, mits de loopbandfiets op slot staat met een ART-slot.

Peildatum: augustus 2018

Deel je ervaring met de community

Heb je ervaring met een elektrische loopbandfiets? Deel je ervaring en/of mening met anderen op het forum van de Consumentenbond.

Lees ook: