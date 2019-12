Eerste indruk|Onze nieuwe fietsverzekering is de enige met doorfietsgarantie, aldus Allianz Global Assistance. Maakt de verzekeraar die claim waar? En ben je in tussentijd eigenlijk ook goed verzékerd?

Fietsverzekering met doorfietsgarantie: review

Conclusie

Het is zonder meer goed bedacht, maar van een echte doorfietsgarantie is geen sprake. Ook niet met het Pakket Compleet. En onder deze vlag schuilt niet meer dan een redelijk voordelige huis-tuin-en-keukenverzekering.

'Ouderwets'

De doorfietsgarantie is het unique selling point van de verder nogal doorsnee fietsverzekering van Allianz Global Assistance, van huis uit een reisverzekeraar. Een aflopende polis, die je alleen voor 3 jaar kunt afsluiten, waarbij je de volledige premie vooraf verschuldigd bent en alleen premie terugkrijgt in geval van overlijden, durven wij zelfs een tikkeltje ouderwets te noemen.

Ondanks de pechhulpservice, die standaard is ingebouwd in het (duurdere) Pakket Compleet. Tot 30 kilometer over de grens in België of Duitsland. Met name mooi voor bezitters van de populaire e-bikes, waarmee je immers flink uit de buurt kunt raken en ‘pech’ vaak complexer is dan een afgelopen ketting. Wie daarentegen een gewone stadsfiets wil verzekeren tegen diefstal en beschadiging, heeft wellicht helemaal geen behoefte aan deze service maar betaalt er dus wel voor. Maar goed, zonder pechhulp natuurlijk geen doorfietsgarantie.

Mooie vondst

In dat kader is de vergoeding voor een leenfiets, in geval van een tijdrovender reparatie, een mooie vondst. Een snel rondje langs fietsverhuurders in den lande leert echter dat je er met de maximumvergoeding van €5 (stadsfiets) of €8,50 (elektrische fiets) niet komt. Bij Mike’s Fietsverhuur in Amsterdam kun je voor €5 bijvoorbeeld niet meer dan vier uur fietsen, terwijl een e-bike bij Tijs Knop op Terschelling €20 per dag kost. Allianz Global Assistance geeft je zeg maar een bijdrage in de kosten.

Ten slotte is het mooi dat de verzekeraar belooft snel uit te keren als je fiets is gestolen: uiterlijk op de zevende kalenderdag nadat je de fietsdiefstal bij de verzekeraar hebt gemeld staat het aankoopbedrag op je rekening. Als je tenminste wel meteen het politierapport, de aankoopnota en twee originele fietssleutels (waarvan één met gebruikssporen) hebt opgestuurd. Maar zelfs dan zit je tóch mooi een week zonder fiets.

Wat is de fietsverzekering met doorfietsgarantie?

De doorfietsgarantie van Allianz Global Assistance houdt in dat je onder alle omstandigheden bent verzekerd van een rijwiel. Is je fiets gestolen, dan krijg je de aankoopwaarde snel uitgekeerd. Snel houdt in uiterlijk op de zevende kalenderdag nadat je de fietsdiefstal bij de verzekeraar hebt gemeld. Bij pech onderweg word je ter plaatse geholpen door een monteur. En – echt nieuw – moet je fiets gerepareerd worden, krijg je geld voor een leenfiets. Maximaal €5 per dag voor een gewone stadsfiets, €8,50 per dag voor een e-bike.

Juridische hulp

De doorfietsgarantie geldt alleen voor mensen die het Pakket Compleet afsluiten, waarmee je bent verzekerd voor diefstal, schade én pechhulp. Met het goedkopere Pakket Diefstal heb je geen recht op pechhulp of de dagvergoeding voor een leenfiets. Juridische hulp, in de vorm van een rechtsbijstandsverzekering van Das, is dan weer wel voor alle verzekerden inbegrepen. Pluspunt is ook dat de accu van een e-bike – mist nieuw op het moment dat je de polis afsluit – zonder mitsen en maren is meeverzekerd.

De verzekering geldt standaard voor 3 jaar en is beschikbaar voor zowel nieuwe als gebruikte fietsen, en van e-bikes tot stadsfietsen. De maximale te verzekeren waarde is €5000 (gewone fietsen) respectievelijk €6000 (e-bikes). Vastgeschroefde accessoires kunnen eveneens worden meeverzekerd, als ze zijn opgeteld bij het verzekerd bedrag.

Goedkoopste in de stad

De 3-jaarspremie begint voor een goedkope gewone fiets in pakweg een Fries dorpje bij €56 en loopt op tot €537. Het verzekeren van een e-bike kost maximaal €264 voor 3 jaar. Vergeleken met de 3-jarige polissen van ANWB, Enra en Kingpolis (onlangs vernieuwd) is Allianz Global Assistance met zijn e-bikeverzekering ronduit voordelig. Bij de gewone fietsverzekeringen geldt dit met name in de grote steden, maar minder in kleinere gemeenten en ‘de provincie’. Qua voorwaarden hebben de genoemde concurrenten echter wel wat meer te bieden.