Eerste indruk|Gavin is een zogenoemde risksharingservice. Samen met andere deelnemers deel je het risico dat bijvoorbeeld je fiets of smartphone wordt gestolen. Wat maakt Gavin anders dan je hiervoor verzekeren?

Alleen betalen na schade

Risicodelen met andere particulieren is een interessant alternatief voor een verzekering. Het aanmeldproces van Gavin doorloop je eenvoudig en snel. Het voordeel van risksharing is dat je alleen een bijdrage betaalt als 1 van de deelnemers schade heeft. Net als bij een verzekering is ons advies om te bekijken of de ‘dekking’ past bij jouw wensen en behoeften. Zijn de maximumvergoedingen en/of de maximale reisduur bijvoorbeeld voldoende?

Wie is Gavin?

Gavin is een deelplatform, waarbij je met elkaar bepaalde risico’s deelt. Zoals diefstal van je fiets of schade aan smartphone of schade op reis. Risicodelen lijkt op verzekeren, maar is niet hetzelfde. Je betaalt geen verzekeringspremie, maar een deel van de geclaimde schade van de deelnemers.

Je kunt kiezen uit:

Gavin Bike, voor het risico van diefstal van je nieuwe (maximaal 1 jaar oude) fiets.

Gavin Phone, voor het risico van diefstal en schade van je nieuwe (maximaal 1 jaar oude) smartphone.

Gavin Travel, voor het risico van diefstal en schade van je reisbagage.

Hoe werkt het?

Je maakt een online account aan via de website meetgavin.nl of via Facebook of Google. Door het invoeren van je gegevens zie je de maximale maandbijdrage die voor jou geldt. Je geeft de betaalwijze aan. Betalen van je maandelijkse (gemaximeerde) bijdrage kan via iDeal en creditcard. Je betaalt geen vaste verzekeringspremie, maar een variabele bijdrage die afhankelijk is van het totale schadebedrag van alle deelnemers in die maand. De bijdrage is gemaximeerd, dus je weet wel vooraf hoeveel je maximaal kwijt bent. Je ontvangt maandelijks een e-mail van Gavin met daarin het te betalen bedrag. Als je schade hebt, meld je dit via de website. Ook moet je verplicht online aangifte doen bij de politie in het geval van diefstal. Heb je schade tijdens je reis, dan neem contact op je met de alarmcentrale Gavin Assistance, telefoonnummer +31 71 52 43 590. Expertisebureau Dekra assistreert bij de beoordeling van de schadeclaim aan de hand van de feiten en voorwaarden. Een schade-uitkering ontvang je aan het begin van de eerst volgende maand. Gavin rekent 15% over de schade-uitkering als kosten. Indien het schadebedrag er in een bepaalde maand hoger is dan de inkomsten, dan schuift Gavin het resterende deel van de schade naar de volgende maand. Hierbij verlaagt Gavin het kostenpercentage van 15% naar 5%.

Let op: net als bij een gewone verzekering, gelden er maximumvergoedingen en ontvang je een uitkering op basis van de dagwaarde. De (afschrijvings)regels hiervoor staan in de voorwaarden.

Pluspunten

Dagelijks opzegbaar. De maand waarin je opzegt, betaal je nog wel.

Gavin is 24 uur bereikbaar via e-mail en telefonisch.

Gavin heeft een vergunning bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), is aangesloten bij alarmcentrale Eurocross en het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Minpunten

Volgens de privacyverklaring deelde Gavin jouw gegevens met derden. Dit is inmiddels aangepast, meer informatie vind je hieronder.

De algemene voorwaarden en privacyverklaring zijn (nog) in het Engels.

De maximumvergoeding voor kosten voor hulpverlening (voor opsporing, reddings- en bergingsacties) bij Gavin Travel is €11.500. Dit bedrag is laag. Bij vrijwel alle reisverzekeraars zijn deze onbeperkt gedekt.

Privacyverklaring aangepast

Gavin liet ons weten dat de Nederlandstalige algemene voorwaarden en privacyverklaring in de maak zijn. Daarnaast heeft Gavin na onze kritiek de privacyverklaring direct op 24 januari aangepast. Gavin geeft aan dat het gegevens delen met derden is beperkt tot de bedrijven waarmee ze samenwerken zoals Dekra en Eurocross.

Kostenvergelijking

De maximale maandbijdragen bij Gavin liggen redelijk gelijk aan die van een gewone reis- en fietsverzekering, maar alleen bij Gavin kan de bijdrage lager uitvallen. Neem bijvoorbeeld een stadsfiets in Den Haag. Bij Gavin Bike ben je hiervoor maximaal €7,31 per maand kwijt. Bij verzekeraar Unigarant is dat €7,17 voor een doorlopende fietsverzekering (peildatum 18 januari 2018). Bij de fietsverzekering heb je eenmalige poliskosten en betaal je deze premie iedere maand. Bij Gavin ben je goedkoper uit als er die maand geen of slechts weinig schade is geclaimd.

Bij Gavin Travel betaal je voor jezelf en partner voor een bagagedekking en hulpverlening een maximale maandbijdrage van €4,91. De premies (peildatum 18 januari 2018) van doorlopende reisverzekeringen met bagagedekking en hulpverlening lopen uiteen van €2,26 tot €11,71. Ook hier geldt dat de bijdrage bij Gavin gunstiger kan uitvallen door een lagere schadelast.

