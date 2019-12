ANWB: Gestolen fiets in 48 uur terug

De ANWB werkt hiervoor samen met 1000 fietsendealers. Die geven de verzekerde fietsen een speciale zender. Daarmee is een fiets of e-bike volgens de ANWB ‘vrijwel altijd terug te vinden’.

Opsporing zelf in gang zetten

Je activeert de zender via de ANWB Fietsen-app. Zo zet je de opsporing van je gestolen fiets in gang. Het bedrijf Find Recover & Insurance Service (FRIS) spoort vervolgens je fiets op.

Uitvoerig getest

‘Het systeem is door de ANWB uitvoerig getest en succesvol gebleken’, aldus de verzekeraar. ‘Eenmaal voorzien van dit opsporingssysteem zullen fietsen ook minder diefstalgevoelig zijn.’

Wordt je fiets niet binnen 48 uur teruggevonden? Dan krijg je als vergoeding een nieuwe fiets.

Doorlopende verzekering

ANWB lanceert de nieuwe verzekering op 2 mei. Het gaat om een complete, doorlopende e-bikeverzekering, inclusief pechhulpservice en 5 jaar lang vergoeding van de nieuwwaarde. De premie ligt iets hoger dan die van een 'normale' doorlopende polis van ANWB. Voor een e-bike van €2000 is de premie bijvoorbeeld zo'n €85 per jaar.

Strijd tegen fietsdiefstal

De 'Blijven Fietsen Verzekering' is de jongste zet van de verzekeringsbranche in de strijd tegen fietsdiefstal.

Marktleider Enra kwam in 2017 al met lagere tarieven voor smart e-bikes. Deze elektrische fietsen hebben gps-technologie die helpt om diefstal te voorkomen en een toch gestolen fiets terug te vinden.

ANWB deed eerder dit jaar met fietsfabrikant Gazelle een proef met de ‘connected bike’. Ook deze heeft een gps-chip. Daarmee kan achterhaald worden waar de gestolen e-bike is.

ANWB levert voor 4 jaar de verzekering (waarde €400), inclusief opsporingsservice.

Allianz Global Assistance verwacht in de loop van 2018 met nieuwe voorwaarden te komen, inclusief een apart tarief voor (elektrische) fietsen en/of sloten met een gps-beveiliging.

Topje van de ijsberg

In totaal werden in 2017 bijna 79.000 fietsendiefstallen geregistreerd. Dag is het laagste aantal in jaren, maar in werkelijkheid slechts het topje van de ijsberg. Naar schatting wordt namelijk slechts in een kwart van de gevallen aangifte gedaan.

Bron: ANWB/Consumentenbond/CBS

