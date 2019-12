Enra komt met gratis pechhulp

Nieuws|Wie bij Enra een fiets of e-bike volledig casco heeft verzekerd (diefstal en schade), krijgt er per 29 maart 2013 een gratis pechhulpdekking bij. Deze dekking is geldig gedurende de hele looptijd van de verzekering en ongeacht de aanschafprijs van de fiets of de regio waar de verzekerde woont.