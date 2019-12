Grote prijsverschillen bij fietsen

De prijzen bij winkels kunnen zomaar 30% uit elkaar liggen. Zo troffen wij een elektrische fiets aan van Sparta (E-motion C1) voor €995, maar ook voor €1399.

De goedkoopste winkels zijn webwinkels die wel een afhaalpunt, maar geen fysieke winkel hebben. De grote landelijke ketens Bike Totaal en Profile komen als duurste uit ons onderzoek. Ook de keten Hans Struijk (Randstad en rond Eindhoven) behoort tot de duurdere. Deze ketens hebben prijzen die 12 tot 16% hoger zijn dan het gemiddelde van de winkels die wij onderzochten.

De Consumentenbond vergeleek de online prijzen van 16 winkel(keten)s. We deden dat aan de hand van een lijst met bijna 200 fietsen: e-bikes, stadsfietsen en toer-/hybride fietsen. Daarnaast vroegen mysteryshoppers bij fysieke winkels ruim 60 keer of er nog wat van de prijs af kon.

Afdingen op de adviesprijs

We kwamen in veel winkels dezelfde prijzen tegen. Dat komt doordat veel fietsenwinkels de adviesprijs van de fabrikant hanteren. Dit is anders dan in bijvoorbeeld de elektronicabranche waar zelden de adviesprijs wordt gehanteerd. We probeerden bij een aantal winkels af te dingen op de prijs. In ongeveer de helft van de gevallen lukte dat. Meestal konden we ongeveer 10% van de prijs afpraten. Maar daarmee zijn de prijzen vaak nog steeds aan de hoge kant vergeleken met sommige webwinkels. Winkeliers die geen korting gaven, wilden ons meestal wel een accessoire cadeau doen, zoals een fietstas, grotere accu of kettingslot.

Online kopen: let op

Via het web zijn fietsen dus vaak goedkoper. Maar let wel op, want een fiets kopen op afstand heeft nadelen ten opzichte van een fietsenzaak in de buurt. Het uitproberen van de fiets, het bijstellen nadat je er een paar keer op hebt gefietst, vragen over bijvoorbeeld de bediening van het display en een service- of reparatiebeurt: allemaal lastiger als de winkel of het afhaalpunt aan de andere kant van het land zit. Lees meer over online een fiets kopen.

Weten wat de beste elektrische fiets is? Bekijk onze vergelijker.