Over onze test & dienstverlening

Wij testen aflopende en doorlopende verzekeringen van een tiental aanbieders, voor zowel gewone fietsen als e-bikes. Welke schades zijn gedekt, welke verzekeraar heeft de meest volledige dekking, welke is het meest flexibel? Hier lees je meer over hoe wij tot onze testresultaten zijn gekomen.

Jaarlijkse test

Verzekeringen voor gewone (stad)fietsen en e-bikes testen wij in principe 1 keer per jaar. Hierover publiceren wij in de Consumentengids en in het kort op de website. De volledige testresultaten, inclusief onze Testoordelen, zijn online alleen toegankelijk voor Consumentenbondleden.

Zoveel mogelijk marktdekkend

Wij proberen hierbij zoveel mogelijk marktdekkend te zijn. In de jongste test (mei 2019) onderzochten we in totaal 34 verzekeringen voor e-bikes, gewone fietsen en racefietsen van 9 aanbieders. Dit zijn:

Allianz Global Assistance

ANWB

Enra

Hema

Interpolis

Kingpolis

Klaverblad

Unigarant

Univé

De verzekeringen van ANWB en Univé kun je ook direct afsluiten via onze Keuzehulp Fietsverzekering. FietsNed kent dezelfde voorwaarden als Allianz Global Assistance. Centraal Beheer, dat sinds maart 2018 ook fietsverzekeringen aanbiedt, en ZLM nemen wij in de volgende test ook mee.

Beoordeling fietsverzekeringen

Bij de beoordeling van fietsverzekeringen onderscheiden we 4 hoofdaspecten:

Dekking vinden wij het belangrijkst en bepaalt voor 65% tot 75% ons Testoordeel. We kijken hierbij naar de schaderegeling, uitkeringen (natura of geld) en aanvullende dekkingen als pechhulp, verhaalsrechtsbijstand en een ongevallen opzittendendekking;

Flexibiliteit weegt voor ongeveer 15% mee;

Expertiseregeling weegt voor ongeveer 5% mee;

Alleen bij elektrische fietsen weegt daarnaast de uitkering bij schade of diefstal aan de accu voor 15% mee.

Dekking

Om de dekking te beoordelen, kijken we naar verschillen bij het bepalen van de hoogte van de uitkering. Wordt er uitgekeerd op basis van dagwaarde of nieuwwaarde? Op welke wijze wordt er uitgekeerd, in geld of in natura en is een prijsstijging van de fiets meeverzekerd? Is er een eigen risico van toepassing en zo ja, hoe hoog is dat? Ook kijken we naar de aanvullende dekkingen: krijg je hulp bij pech onderweg, is er een ongevallen opzittendendekking en/of verhaalsrechtsbijstand?

Flexibiliteit

We bekijken de keuzemogelijkheden wat betreft de contractduur en de manier waarop de polis kan worden afgesloten. Kun je schade online melden? En wordt een elektronisch slot ook geaccepteerd? Verder bekijken we of je in bepaalde situaties premie terugkrijgt en in hoeverre je vastzit aan een bepaalde rijwielhandelaar voor een uitkering bij schade of diefstal.

Expertiseregeling

Ten slotte kijken we of er in geval van onenigheid over schade wel of geen volwaardige expertise- of klachtenregeling aanwezig is. Daaronder wordt verstaan een regeling waarbij de consument eventueel een contra-expert mag aanwijzen.

Accu van e-bikes

Voor de e-bikeverzekeringen kijken we in hoeverre schade aan of diefstal van de accu is gedekt. Daarnaast checken we of hierbij een (extra) eigen risico of een afschrijvingsregeling geldt.

Beste uit de Test/Beste Koop

De fietsverzekering, e-bikeverzekering en racefietsverzekering met het hoogste Testoordeel mag een jaar lang het predicaat Beste uit de Test voeren. Hiervoor vraagt de Consumentenbond een vergoeding. De hoogte van de premie staat los van het Testoordeel en de toekenning van het predicaat Beste uit de Test! Daarnaast kennen we het predicaat Beste Koop toe aan de verzekeringen met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Online Keuzehulp

Aangezien de premie van een fietsverzekering van veel factoren afhankelijk is, met name de postcode van de verzekerde speelt een belangrijke rol, geeft de Consumentenbond hierover sinds 2017 geen gedetailleerde informatie meer. In plaats van een productvergelijker hebben wij sindsdien een online Keuzehulp. Daarmee kun je door het beantwoorden van een beperkt aantal vragen nagaan wat voor jou de beste fiets- en/of e-bikeverzekeringen zijn.