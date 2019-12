Iets meer fietsdiefstallen geregistreerd

Nieuws|In 2013 zijn 107.055 fietsdiefstallen geregistreerd. Omgerekend betekent dit een aantal van 6,4 per 1000 inwoners.

De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) betekenen een lichte stijging van het aantal fietsdiefstallen ten opzichte van 2011 en 2012. Toen turfde de politie 105.515 respectievelijk 106.155 aangiftes van gestolen rijwielen, omgerekend 6,3 per 1000 inwoners.

Andere berekenwijze

Sinds 2004 is het aantal geregistreerde fietsdiefstallen wel fors gedaald. Dat heeft ook te maken met een andere berekeningswijze van het CBS.

Groningen blijft koploper

In Groningen loop je nog altijd het grootste risico dat je fiets wordt gestolen; 18,8 stuks per 1000 inwoners verdwenen er daar vorig jaar. In Nijmegen (18) en Enschede (16,1) staat je rijwiel evenmin erg veilig. Jouw fiets tegen diefstal en/of beschadiging verzekeren? Ga naar onze productvergelijker en vergelijk de verzekeringen voor gewone fietsen en e-bikes.

Bron: CBS