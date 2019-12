Kingpolis laat pechvogels in de kou staan

Update februari 2019: alsnog Europa-dekking

Sinds 15 februari 2019 geldt de pechhulp van Kinpolis in alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Dit is bijna een jaar later dan Kingpolis eerst bekendmaakte. Met deze pechhulp kunnen klanten 24 uur per dag bellen naar de alarmcentrale. De klant wordt dan naar huis, werk of een rijwielzaak gebracht. De fiets wordt niet gerepareerd.

Op het verkeerde been

Een 72-jarig Consumentenbond-lid uit Zoetermeer mailde in het voorjaar van 2018: ‘De pechhulp slaat helemaal de plank mis. Geen hulp binnen 3 kilometer van het woonadres, de camping of de parkeerplaats. Daar heb je als fietser juist pechhulpdekking nodig. Door jullie naam hieraan te geven, zet je mensen op het verkeerde been.’

Andere pechhulpverlener

De Consumentenbond trekt zich de kritiek aan. Wij hebben de afgelopen maanden vaker bij Kingpolis op aangedrongen de gedane belofte waar te maken. Tot dusver vergeefs. Begin juni liet directeur Henk Winters weten ‘het erg vervelend te vinden dat er verwarring ontstaat bij verzekerden. De implementatie laat toch nog wat langer op zich wachten, omdat er een switch gemaakt moet worden van de ene pechhulpverlener naar de andere’. De deadline van 1 augustus werd daarna ook niet gehaald.

Alsnog beloofde dekking

De Consumentenbond is erg verontwaardigd over de gang van zaken en roept Kingpolis op nu haast te maken met de implementatie. Consumenten die na de publicatie van onze test (Consumentengids mei 2018) een fiets- of e-bikeverzekering van Kingpolis hebben afgesloten, zouden bovendien toch nog de beloofde Europese pechhulpdekking moeten krijgen.

Lees ook: