Klaverblad prijsvechter met fietsverzekering

Nieuws|Klaverblad ontpopt zich met zijn aangepaste fietsverzekering tot prijsvechter. De verzekeraar uit Zoetermeer past per 15 april de premies aan en wordt daarmee in veel situaties meteen de goedkoopste.

In navolging van de concurrentie maakt Klaverblad de premies afhankelijk van de postcode/regio van de klant. De premie varieert daarbij van 3 tot 6% van de verzekerde waarde, met een minimum van €25 per jaar. Ook kunnen alle fietsen (voor volwassenen) met een nieuwwaarde tot €3000 vanaf 15 april los (dus zonder inboedelverzekering bij dezelfde maatschappij) worden verzekerd. Voorheen lag die grens op €1250.

Lees in het juninummer van de Consumentengids hoe Klaverblad en andere aanbieders scoren in onze test van fiets- en e-bikeverzekeringen of vergelijk fietsverzekeringen online.

Bron: Klaverblad/de Consumentenbond