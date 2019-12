Klaverblad scherpt voorwaarden aan

Diefstal uit een gebouw (denk aan een schuur of afsluitbare berging) met zichtbare sporen van inbraak was en blijft gedekt. Het maakt niet uit of de fiets binnen goed op slot stond. De verzekeraar heeft verder de termijn van 30 dagen waarna wordt uitgekeerd geschapt. Voor ons testoordeel hebben deze wijzigingen overigens geen gevolgen.

Stuk strenger

Met de genoemde termijn van maximaal 24 uur is Klaverblad wel een stuk strenger dan de concurrentie. Die termijn geldt ook als je fiets ‘op een andere plaats’ wordt gestolen. De verzekeraar keert dan alleen uit ‘als u aannemelijk kunt maken dat uw fiets daar maximaal 24 uur en goed op slot stond’.

Onvoorziene omstandigheden

Dit betekent dat als je je fiets maandagochtend op slot zet bij een NS-station en je deze pas dinsdagavond weer ophaalt, je van Klaverblad geen vergoeding krijgt als je fiets dan gestolen blijkt te zijn. De verzekeraar geeft aan in de praktijk wel wat soepeler te zijn.

Een woordvoerder: ‘Per geval beoordelen wij of wij misschien toch vergoeden. Dit hangt onder meer af van hoelang de fiets daar heeft gestaan. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat een fiets het hele weekend bij een station blijft staan. Als een fiets toevallig eens een nacht bij een station blijft staan, dan zullen wij de schade (afhankelijk van de overige omstandigheden) waarschijnlijk wel vergoeden.’

Grove schuld of nalatigheid

Bij andere verzekeraars staat niet in de voorwaarden hoelang een rijwiel ergens maximaal mag staan. Wel is er meestal geen vergoeding als diefstal of schade het gevolg is van opzet, grove schuld of nalatigheid.

Bron: Klaverblad/Consumentenbond



