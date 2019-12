Let op: valse framenummerstickers

Daarvoor waarschuwt het Centrum Fietsdiefstal. De valse framenummerstickers zijn als volgt te herkennen:

Er zit geen laklaag overheen;

Ze worden niet uitgelezen door een scanner of smartphone;

Ze zijn gemakkelijk te verwijderen;

Bij een handmatige check in het fietsdiefstalregister komen de gegevens van de fiets niet overeen met die in het register.

Wat te doen bij inruil of koop van een tweedehands fiets?

Controleer of de framenummersticker onder de blanke lak zit;

Controleer de gegevens van de fiets in het fietsdiefstalregister;

Als er sprake is van een vals framenummersticker, vraag dan naar het legitimatiebewijs van de verkoper. Noteer de gegevens van de verkoper en neem contact op met de politie.

Unieke code

Je vindt het framenummer op het eigendomsbewijs en op de fiets zelf, meestal op de achterzijde van de staande buis of aan de onderkant van de trapas. Het bestaat uit 2 letters gevolgd door 7 cijfers en is uniek, in tegenstelling tot een postcode. Je kunt een framenummer in veel steden laten ingraveren bij een Afac (fiets-afhandelcentrale).

Bron: Centrum Fietsdiefstal/Consumentenbond

