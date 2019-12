Nieuws|Bakfietsen blijken een gewild object voor fietsendieven. Na de lancering van de lokfiets, waarvan er momenteel 20 in omloop zijn, zet het Centrum Fietsdiefstal daarom sinds kort ook een lokbákfiets in.

Lokfietsen zijn uitgerust met een gps-systeem dat voortdurend sms'jes verstuurd, waardoor de politie tot in het schuurtje van een dief of heler kan volgen waar zo'n fiets zich bevindt. De nieuwe lokbakfiets is inmiddels door politiekorpsen in enkele gemeenten ingezet.

Bron: Centrum Fietsdiefstal