Meer fietsverzekeringen, mínder aangiftes

Nieuws|Fietsbezitters lijken meer vertrouwen te hebben in verzekeraars dan in de politie. Terwijl het aantal afgesloten fietsverzekeringen in 2017 met 20% is gestegen. Is het aantal aangiftes van fietsdiefstal in datzelfde jaar met bijna 20% gedááld. Dat blijkt uit onderzoek van GfK in opdracht van verzekeraar Univé, respectievelijk de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit.

Vooral e-bikes in de lift

Van de nieuwe fietsverzekeringen werd maar liefst 60% afgesloten voor de steeds populairder wordende e-bikes. Het percentage verzekerde elektrische fietsen komt daarmee op 71. In 2016 was dit nog 65%. Daarbij kiest ruim driekwart (76%) voor diefstaldekking, een derde voor volledig casco (diefstal en beschadiging). Ruim een kwart (28%) heeft bovendien pechhulp-dekking

Ook schadelast stijgt

Intussen stijgt ook de schadelast van de elektrische fietsen. Van de gemelde schadegevallen in 2017 heeft 56% betrekking op een e-bike. Iets meer dan de helft van de e-bikebezitters (51%) heeft wel eens problemen gehad met zijn rijwiel. Dit was in 2016 nog 45%.

De meest voorkomende problemen zijn:



- Storing in elektronica (14%)

- Storing in elektronica (14%)
- Accu kapot (12%)

Naast de posten diefstal, schade en pechhulp ziet Univé een stijging in het aantal letselschades. Onderzoek door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bevestigt dat. Het CBS liet eerder dit jaar al weten dat er in 2017 voor het eerst meer dodelijke ongelukken met fietsers waren dan met automobilisten.

Veel minder aangifte

Intussen doen steeds minder mensen aangifte van fietsdiefstal. In 2017 ontving de politie 79.000 aangiftes. Dat is bijna 20% minder dan een jaar eerder. Dat laat de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) weten op basis van de meest recente politiecijfers. Overigens eisen verzekeraars wel dat je aangifte doet als je fiets is gestolen.

Lastiger

Volgens de stichting betekent de sterke daling van het aantal aangiftes niet dat er minder fietsen worden gestolen. Maar dat mensen het lastiger vinden om aangifte te doen. Sinds juni 2016 is het bij het doen van online aangifte verplicht om in te loggen met DigiD. Sinds 1 april 2017 is ook controle per sms verplicht.

Grootste risico in Delft

Uit de politiecijfers blijkt verder dat de kans op fietsdiefstal het grootst is in Delft. Van elke 1000 inwoners deden er in 2017 daar 16 aangifte. In Enschede en Utrecht deden 12,7 respectievelijk 12,6 op de 1000 inwoners aangifte van fietsdiefstal. Het landelijk gemiddelde ligt op 4,6.