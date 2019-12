'Slechts 10% fietsen goed op slot'

Nieuws|Van alle gestalde fietsen is slechts 8 tot 10% goed afgesloten. Tot die ‘zorgwekkende’ conclusie komt het Centrum Fietsdiefstal, na heel het jaar 2014 fietsen te hebben gecontroleerd op strategische plaatsen zoals winkelcentra, stadskernen en stations.

Het leeuwendeel van de rijwielen staat dus niet of niet goed afgesloten. Vaak gaat het om fietsen die met ondeugdelijke sloten zijn afgesloten en dus voor het dievengilde een makkelijke prooi vormen. Heb je je fiets verzekerd, dan keert de verzekeraar alleen uit als je kunt aantonen dat het rijwiel op slot stond, door het overleggen van 2 fietssleutels waarvan er 1 gebruikssporen vertoont.

Aan de vaste wereld

Een fiets sluit je goed af met een frameslot en een kettingslot voorzien van het ART-keurmerk. Met het kettingslot maak je de fiets vast aan een object dat is verbonden aan de 'vaste wereld', zoals een poortje, een hek of een paal. Ook het ART-keurmerk is bij fietsverzekeraars een vereiste.

Diefstalcheck

Het Centrum Fietsdiefstal controleerde vorig jaar ook meer dan 12.000 fietsen op diefstal. Ruim 240 daarvan (2%) bleek te gestolen. Tevens werden meer dan 180 rijwielen zonder duidelijk kenmerk of verwijderd framenummer ontdekt, stuk voor stuk duurdere A-merkfietsen.

Vergelijk fietsverzekeringen op premie en voorwaarden.

Bron: Centrum Fietsdiefstal