Sleutel kwijt, gestolen fiets tóch vergoed

Een klant van Kingpolis krijgt haar gestolen fiets vergoed, ondanks dat zij niet 2 fietssleutels kon overleggen zoals in de voorwaarden van Kingpolis (en andere fietsverzekeraars) staat. De eigenaar was 1 van haar fietssleutels kort voor de diefstal verloren en kon daardoor niet beide sleutels overleggen. Omdat het zaterdag was, kon zij haar verzekeraar Kingpolis ook niet telefonisch bereiken om het verlies van de sleutel te melden. Kingpolis weigerde daarom uit te keren.

Getuigenverklaring doorslaggevend

De Geschillencommissie oordeelde echter onlangs dat de verzekeraar uit het Friese Lemmer ‘niet daadwerkelijk in een redelijk belang is geschaad’. Want er kon op een andere manier worden aangetoond dat de fiets op slot stond. Voor de commissie was doorslaggevend dat getuigen bevestigden dat de fiets van de verzekerde op slot stond en vastzat aan een hek. Kingpolis heeft het niet-bindende advies inmiddels opgevolgd en de aanschafprijs aan de klant uitgekeerd.

Ben je verzekerd en kun je ook maar 1 sleutel bij je verzekeraar overleggen? Misschien kun jij je voordeel doen met het Kifid-advies. Als je 1 of meer fietssleutels verliest, moet je ze wel snel bij laten maken en je verzekeraar hiervan op de hoogte stellen.

Lees ook:

Gebruikstips voor je fietsverzekering