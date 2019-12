Tarieven fietsverzekeringen onlogisch

Nieuws|Een fiets verzekeren tegen diefstal is in de grote steden veel duurder dan daarbuiten, terwijl in grote steden niet evenredig meer fietsen worden gestolen. Dat blijkt uit onderzoek in de Consumentengids van juni. Er is niet één verzekering voor iedereen de beste keuze: premies verschillen sterk, zelfs bij dezelfde verzekeraar per regio. Vergelijken loont daarom bij deze verzekeringen beslist de moeite.

Verzekeraars rekenen verschillende premies per regio, maar deze verschillen zijn onlogisch. Een fiets van €750 voor 3 jaar verzekeren kost in Amsterdam grofweg €180, tegen €90 in bijvoorbeeld Harlingen. Volgens de verzekeraars volgen de premies het diefstalrisico, maar diefstalcijfers van het CBS laten een ander beeld zien: in Amsterdam worden ongeveer 9 fietsen gestolen per 1000 inwoners, in Harlingen ligt dat aantal hoger, namelijk 9,3. Het landelijk gemiddelde is 7,4 en er zijn uitschieters zoals in de gemeente Bussum waar 15,4 fietsen per 1000 inwoners verdwijnen.

Ook andere factoren spelen een rol bij het bepalen van de premie. De leeftijd van verzekerden is soms een factor, naast uiteraard de nieuwwaarde van de fiets en het soort fiets. Voor e-bikes bestaan aparte verzekeringen waarvan de premies doorgaans lager en minder complex zijn.

Kort- of doorlopend

Voor gewone fietsen en e-bikes bestaan kort- en doorlopende verzekeringen. Bij doorlopende verzekeringen betalen consumenten elke maand premie. Bij een kortlopende betalen consumenten vooraf de premie voor dekking gedurende een afgesproken periode. Bij uitkering na diefstal of total loss eindigt de verzekering direct, ook al zijn er nog jaren te gaan. De premie over de resterende periode krijgen consumenten niet of slechts gedeeltelijk terug. Tegenover dit nadeel staat niet altijd een lagere premie.

Aandachtspunten

Andere zaken om op te letten bij het zoeken van een passende verzekering zijn:

afhankelijkheid van de dealer;

uitbetaling: in natura of in geld;

keuze tussen alleen diefstal en volledig casco;

mogelijkheid om uit te breiden met servicepakketten;

bij e-bikes: meeverzekering van de accu.

Meer informatie over de fietsverzekeringen staat in de Consumentengids van juni. Op www.consumentenbond.nl/fietsverzekeringen zijn alle fietsverzekeringen te vergelijken en (voor leden) direct af te sluiten.